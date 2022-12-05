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Сегодня, 14:30

Диетолог назвала лучшие продукты для дорожного перекуса

Виктория Кравченко
С собой можно взять семечки и орехи.
Фото Global Look Press
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Врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о том, как правильно спланировать дорожный перекус, чтобы продукты не пропали.

«Это может приводить к избытку соли, плюс такое сидячее положение длительное время... Они могут приводить к появлению отечности у некоторых людей», — цитирует диетолога Life.ru.

По ее словам, в дорогу рекомендуется взять цельнозерновые батончики с добавлением сухофруктов, фруктовое пюре без добавления сахара, орехи и семечки без добавления соли. Дело в том, что соль задерживает жидкость, что может создать неудобства в дороге, отметила Круглова.

Она также порекомендовала взять в дорогу цитрусовые фрукты и бананы.

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