Диетолог Писарева рассказала, почему гипотоникам мужчинам стоит быть осторожными с мелиссой

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева перечислила полезные свойства мелиссы.

«Мелисса известна своим успокаивающим эффектом — она помогает устранить нервную возбудимость, избавиться от бессонницы и напряжения из-за содержащихся в ней витаминов группы B, C, D, флавоноидов, дубильных веществ, неорганических кислот, эфирных масел, железа, цинка, калия, кальция, хрома, меди.

Мелисса снижает артериальное давление, нормализует работу ЖКТ, умеренно убирает метеоризм, стимулирует иммунитет, возможно, снимает спазмы и судороги. Способствует устранению одышки, имеет противовоспалительный эффект, также обладает отхаркивающими свойствами и способствует прекращению головной боли и мигрени", — приводит «Life.ru» слова Писаревой.

Также она рассказала о противопоказаниях мелиссы для людей с низким давлением и мужчин.

«Так как мелисса понижает давление, людям, у которых свое классическое давление низкое, стоит быть аккуратными по количеству употребления этой травы. Также есть мнение, что мелисса влияет на половую функцию мужчин, уменьшает желание и половое влечение, поэтому им стоит быть с этим продуктом аккуратнее», — заключила специалист.