Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 12:50

Диетолог рекомендовал употреблять хлеб желающим похудеть

Ольга Стрельникова
Хлеб.
Фото Global Look Press

Диетолог Гинзбург рассказал о пользе хлеба при похудении.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе ржаного и цельнозернового хлеба. Оказалось, что он способствует похудению, препятствует внутренним воспалениям и сохраняет молодость организма. «Если человек предпочитает ржаной или цельнозерновой хлеб, то у него углеводы усваиваются медленно, энергия поступает медленно. Он долго остается сытым, — объяснил врач. Такой хлеб способствует снижению общей калорийности питания, защищает от набора веса и возрастных болезней, является профилактикой диабета, атеросклероза и раннего старения».

Цельнозерновые и ржаные сорта хлеба также имеют в составе массу витаминов и микроэлементов. Селен, калий, магний, витамины группы В способствуют не только стройности, но и улучшению качество кожи, волос и ногтей.

Белый хлеб из рациона разумнее исключить. Он весьма калориен и способствует повышению уровня сахара в крови.

Здоровье
0
Читайте также
На русском форварде ставили крест, но он продолжает забивать в НХЛ: несгибаемый характер
Небольшая победа России. Ничушкин, обвиняемый в употреблении допинга, невиновен
Немцы посоветовали Бербок отправиться на фронт после жесткого заявления о России
Читатели «Гуаньча» «потеряли дар речи» после слов Бербок о России
В Запорожской области отбили попытку украинских войск захватить ЗАЭС
Что объединяет гаубицы и современные беспилотники: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Доктор Мясников рассказал, как распознать депрессию у пожилых