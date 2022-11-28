Доктор Мясников дал рекомендации тем, кто не ест мясо

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Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в интервью Общественной службе новостей рекомендовал вегетарианцам не забывать восполнять потребность организма в омега-3 жирных кислотах. «Приемлемые для вегетарианцев источники омеги-3 — это льняное масло, соевое молоко, грецкие орехи», — пояснил специалист.
По словам доктора Мясникова, если вы придерживаетесь вегетарианства и отказались от мяса, для поддержания здоровья организма необходимо дополнительно принимать витамины B12 и D, кальций, цинк, железо, аминокислоты.
Ранее диетолог рассказала, каких витаминов не хватает зимой и как их восполнить.
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