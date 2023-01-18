Доктор Мясников рассказал, к чему может привести отказ от кофе

Врач-кардиолог и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в своем ТГ-канале рассказал, что кофе может оказаться полезен, а вот резкий отказ от него обернется рядом проблем.

«Кофеином издавна лечили головную боль, он и сегодня входит в состав многих подобных препаратов. Но тут есть и обратная сторона медали. Те, кто мучается хроническими головными болями, знают, что, когда постоянно глотаешь много таблеток, а потом прекращаешь, боль резко усиливается. Такой вот синдром отмены. С кофе то же самое, отказ от него может спровоцировать мигренозный приступ», — пояснил медик.

Доктор Мясников отметил, что кофе способен уменьшить риск развития артрита, диабета, аритмии, подагры, болезни Паркинсона и даже онкологии. В разумных количествах он безопасен для пациентов с остеопорозом и гипертонией, а также оказывает благотворное действие на работу печени и решает проблему запоров.