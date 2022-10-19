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Сегодня, 11:50

Доктор Мясников рассказал, как распознать депрессию у пожилых

Ольга Стрельникова
Пожилой человек.
Фото Global Look Press

Александр Мясников рассказал, как проявляется депрессия у пожилых людей.

В очередном выпуске передачи «О самом главном» кардиолог Александр Мясников главным признаком депрессии у пожилых людей назвал нарушения сна.

«С возрастом продолжительность сна либо сокращается, либо увеличивается, — говорит эксперт. — То есть ты либо просыпаешься ни свет ни заря, либо тебе очень сложно проснуться. Это первые симптомы депрессивного состояния, сильного волнения и стресса».

Мясников подчеркивает, что с возрастом важно сохранять режим сна и отдыха. Чрезмерное количество сна не менее опасно, чем его нехватка.

Нарушения сна у людей пожилого возраста участились сначала после пандемии коронавируса, а затем и вследствие усложнившейся геополитической обстановки.

Здоровье
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