Доктор Мясников рассказал, как уменьшить риск тромбоза

Врач и ведущий программы «О самом главном» Александр Мясников в эфире федерального канала рассказал, что риск образования тромбов велик у людей пожилого возраста, курящих, имеющих наследственные факторы, избыточную массу тела, а также после перенесенных инфекций. Если вы относитесь к одной или нескольким категориям, специалист рекомендует внести изменения в привычный образ жизни — перестать курить, больше двигаться и принимать Омега-3. «Полиненасыщенные жирные кислоты, наверное, единственная из всех субстанций, которая активно влияет на свертываемость крови», — заявил врач.

Доктор Мясников предостерег от приема кроверазжижающих препаратов без серьезных показаний. По его словам, они могут стать причиной еще больших проблем со здоровьем, даже привести к летальному исходу.