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23 ноября, 15:00

Психолог объяснил, в каких случаях можно умереть от стресса

Иван Торопцев
Корреспондент
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Медицинский психолог Бронислав Фетисов объяснил, в каких случаях стресс может привести к смерти.

Принято выделять три фазы реакции организма на стресс. Первая фаза — реакция тревоги, которая мобилизует все защитные организмы в ответ на раздражитель и длится от 6 до 48 часов. Вторая фаза — сопротивление, возникающая при продолжительном воздействии раздражителя на организм. Третья фаза — истощение, которая наступает при длительном и интенсивном воздействии стрессора на организм, а адаптивные механизмы исчерпывают себя.

«Основная задача реакции на стрессоры заключается в мобилизации всех систем организма для преодоления угрожающих и травмирующих психических или физических воздействий, возвращении организма в нормальные (привычные) условия функционирования. То есть стресс — это естественное явление для организма любого человека, которое имеет защитную и адаптивную функции», — приводит Life.ru слова Фетисова.

Ранее психолог Аничка Ибадова рассказала, как справиться с чувством тревоги.

Источник: https://life.ru/p/1540856
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