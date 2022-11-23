Психолог объяснил, в каких случаях можно умереть от стресса

Медицинский психолог Бронислав Фетисов объяснил, в каких случаях стресс может привести к смерти.

Принято выделять три фазы реакции организма на стресс. Первая фаза — реакция тревоги, которая мобилизует все защитные организмы в ответ на раздражитель и длится от 6 до 48 часов. Вторая фаза — сопротивление, возникающая при продолжительном воздействии раздражителя на организм. Третья фаза — истощение, которая наступает при длительном и интенсивном воздействии стрессора на организм, а адаптивные механизмы исчерпывают себя.

«Основная задача реакции на стрессоры заключается в мобилизации всех систем организма для преодоления угрожающих и травмирующих психических или физических воздействий, возвращении организма в нормальные (привычные) условия функционирования. То есть стресс — это естественное явление для организма любого человека, которое имеет защитную и адаптивную функции», — приводит Life.ru слова Фетисова.

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