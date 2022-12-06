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Сегодня, 11:45

Эксперты назвали ароматы, которые помогут расслабиться

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@adamkring
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«Кубанские Новости» рассказали, что некоторые запахи способны исцелять. Для лечения неврозов и борьбы со стрессом используют лаванду, эфирное масло ветивера, кедра, бергамота и ромашку.

Благодаря лаванде можно избавиться от чувства агрессии, раздражительности и дурных мыслей, а также настроиться на глубокий сон. Последнему способствует еще и бергамот — его масла стимулируют выработку серотонина и дофамина. При гормональном дисбалансе и постоянном стрессе поможет легкий, слегка горьковатый аромат ромашки. Ветивер, ко всему прочему, расслабляет физически, снимает мышечные боли, избавляет от негативных мыслей и назойливых воспоминаний. Масло кедра, помимо успокаивающего воздействия, обладает дезинфицирующими свойствами, что немаловажно в сезон простуд.

Как пишет kubnews.ru, преимущества ароматерапии в том, что она деликатно воздействует на организм. Однако не стоит забывать об индивидуальной непереносимости, которую могут спровоцировать те или иные эфирные масла.

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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