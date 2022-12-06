Нутрициолог рассказал, сколько пива можно выпить без вреда

Фитнес-тренер и нутрициолог Артем Тужиков в эксклюзивном интервью для «СЭ» рассказал, что в допустимых количествах пиво может принести пользу, как мужскому, так и женскому организму. Это около 670 и 335 мл соответственно. Такое количество пива снизит риск кардиоваскулярных заболеваний и не окажет негативного влияния на остальные органы, системы и даже на гормональный фон, отмечает специалист.

Кому пиво пить нельзя, сколько выпивают болельщики за футбольный матч, и что будет при злоупотреблении пивом, читайте в полной версии материала в «СЭ».