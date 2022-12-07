Эксперты рассказали о пользе и преимуществах иван-чая

Издание tea.ru рассказало, что иван-чай содержит массу полезных витаминов и микроэлементов. Он обладает травянистым с кислинкой, легким медовым или карамельным послевкусием. В нем нет кофеина, в отличие от обычного чая. Бодрит этот удивительный напиток из листьев кипрея за счет обилия витамина С, которого в нем в три раза больше, чем в цитрусовых.

В день можно выпивать с пользой для здоровья 1-2 чашки иван-чая в день, в любое время, даже перед сном. В отличие от обычного чая, при необходимости его можно заваривать повторно до 3-5 раз без потери вкуса и хранить в течение суток, как в термосе, так и в охлажденном виде.

Иван-чай, как пишет СМИ, снимает тревожность, нормализует сон, активизирует обменные процессы, оказывает мягкое противовоспалительное действие, способствует укреплению иммунитета и общему оздоровления. Среди полезных свойств напитка из листьев кипрея также предотвращение отложения солей и возникновения болезней почек. Его употребление также благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему.