Эксперты рассказали о способе продлить жизнь

Сегодня, 21:30
Специалист в области фитнеса и питания Артем Тужиков и нейрохирург, пластический хирург Илья Алмазов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что избавление от лишних килограммов увеличивает продолжительность и качество жизни.
Грамотное похудение без жестких диет может значительно улучшить показатели здоровья и снизить риск возникновения смертельно опасных онкологических и других заболеваний.
По словам Артема Тужикова, лишний процент жировой ткани укорачивает жизнь, ускоряя развитие ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета. Илья Алмазов поддержал это мнение и подчеркнул, что, расставаясь с лишними килограммами, можно в прямом смысле облегчить себе жизнь.
Как похудение может помочь достичь уверенности в себе и улучшить интимную сторону жизни, а также какие опасности таит в себе лишний вес, читайте в полной версии материала в «СЭ».
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