Эксперты рассказали о способе продлить жизнь

Специалист в области фитнеса и питания Артем Тужиков и нейрохирург, пластический хирург Илья Алмазов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что избавление от лишних килограммов увеличивает продолжительность и качество жизни.

Грамотное похудение без жестких диет может значительно улучшить показатели здоровья и снизить риск возникновения смертельно опасных онкологических и других заболеваний.

По словам Артема Тужикова, лишний процент жировой ткани укорачивает жизнь, ускоряя развитие ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета. Илья Алмазов поддержал это мнение и подчеркнул, что, расставаясь с лишними килограммами, можно в прямом смысле облегчить себе жизнь.

Как похудение может помочь достичь уверенности в себе и улучшить интимную сторону жизни, а также какие опасности таит в себе лишний вес, читайте в полной версии материала в «СЭ».