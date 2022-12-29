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Сегодня, 21:30

Эксперты рассказали о способе продлить жизнь

Ольга Стрельникова
Улыбающаяся женщина.
Фото Freepik/wayhomestudio
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Специалист в области фитнеса и питания Артем Тужиков и нейрохирург, пластический хирург Илья Алмазов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказали, что избавление от лишних килограммов увеличивает продолжительность и качество жизни.

Грамотное похудение без жестких диет может значительно улучшить показатели здоровья и снизить риск возникновения смертельно опасных онкологических и других заболеваний.

По словам Артема Тужикова, лишний процент жировой ткани укорачивает жизнь, ускоряя развитие ишемической болезни сердца, инсульта и сахарного диабета. Илья Алмазов поддержал это мнение и подчеркнул, что, расставаясь с лишними килограммами, можно в прямом смысле облегчить себе жизнь.

Как похудение может помочь достичь уверенности в себе и улучшить интимную сторону жизни, а также какие опасности таит в себе лишний вес, читайте в полной версии материала в «СЭ».

У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

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