Эндокринолог дал рекомендации по физической активности для людей старшего возраста

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Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова в своем ТГ-канале рассказала, что в списке нагрузок, которые лучше всего подойдут людям в возрасте (особенно женщинам) — скандинавская ходьба, йога, плавание и гимнастика цигун. «Когда слышу от пожилых пациенток о хорошей наследственности и нежелании заниматься физкультурой, становится грустно. Понимаю их опасения. Координация движений уже не та, суставы менее гибкие. Но физическая активность в умеренных дозах необходима», — констатирует врач.
Зухра Павлова указывает на то, что такая физическая активность укрепит иммунитет и мышцы, улучшит кровообращение и обменные процессы, поддержит в норме вес и повысит трудоспособность. По словам врача, 15-20 минут в день будет достаточно.
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