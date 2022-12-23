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Сегодня, 17:00

Эндокринолог дала советы по похудению к Новому году

Ольга Стрельникова
Весы.
Фото Freepik
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Эндокринолог Наталия Тананакина в интервью РИАМО дала рекомендации по похудению к Новому году. Главным блюдом в диетическом меню, по мнению эксперта, должны стать овощные супы.

«Легкие супы на вторичном бульоне занимают объем в желудке, растягивая его, что позволяет быстрее насытиться. А низкая энергетическая плотность данного блюда не перегружает калориями», — пояснила врач.

На супах можно делать разгрузочные дни. Их состав должен включать зелень и овощи, такие, как брокколи, спаржа, сельдерей, цветная капуста. Приправы и соль нужно уменьшить до минимума. Вместо мяса лучше использовать рыбу — она легче усваивается. Подойдут минтай, треска, хек и сайда.

Обязательное условие для разгрузочных дней, по словам Наталии Тананакиной, — отказ от выпечки, конфет и пирожных.

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