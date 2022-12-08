Эндокринолог назвала продукты для укрепления сосудов

Врач-эндокринолог Елена Зяблова в интервью «Газете.ру» рассказала, что укрепить сосуды можно, уменьшив в рационе количество продуктов, повышающих уровень «вредного» холестерина, и заменив их на полезные. Таковыми, по словам медика, будут продукты с витамином С, к примеру, щавель или ягоды, в том числе замороженные — клюква, брусника, калина, черника и пр. Полезна будет и гречка, которая содержит много клетчатки, питательна и помогает снизить уровень холестерина.

Для улучшения качества сосудов полезно есть рыбу. Она богата Омега-3 жирными кислотами. По этой же причине следует включить в меню авокадо.

Как отметила Елена Зяблова, ухудшают состояние сосудов курение (даже в пассивной форме), недостаток движения, нарушение режима сна и состояние стресса.