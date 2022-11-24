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24 ноября, 17:30

Госдума РФ внесет запрет на коррекцию внешности и отказ от прививок до 18 лет

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@matheusferrero
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Очередные запреты, которые планирует внести Госдума РФ, коснутся лиц, не достигших 18 лет. Им запретят вносить изменения в свою внешность с помощью медицинских вмешательств. Увеличить губы, сделать «профиль Джоли» и прочие косметологические процедуры можно будет только после 18 лет. На сегодняшний день осуществлять любые инъекции законодательно разрешено с 16.

Помимо этого, депутаты планируют внести еще один запрет для несовершеннолетних — на самостоятельный отказ от прививок. Как сообщает Rambler, уже подготовлены поправки об этом в закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

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