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7 сентября, 09:00

Как мужчинам избавиться от большого пуза? Мнение экспертов

Мужчинам посоветовали эффективные методы избавления от большого пуза
Самым эффективным способом избавления от брюшного жира считается диета.
Фото Global Look Press

Издание Eat this, not that опубликовало статью о том, как мужчинам избавиться от большого пуза. По словам экспертов материала, в первую очередь о лишнем брюшном жире говорит размер талии. Показатель в среднем должен быть не больше 101 сантиметра.

Самым эффективным способом избавления от брюшного жира считается диета. Необходимо употреблять больше продуктов с цельным зерном, а также фрукты, овощи и нежирный белок. Отказаться нужно от продуктов с высокой степенью обработки, к которым относятся сосиски.

Рекомендуется также не забывать о физической активности. Стоит заниматься кардио умеренной интенсивности не менее 30 минут в день. Важно соблюдать режим дня и спать 7-9 часов в сутки.

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