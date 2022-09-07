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7 сентября, 10:00

Как подготовить организм к холодам? Советы врача

Врач объяснил, как подготовить организм к холодам
Галина Глазко
В период обострения простудных болезней важно следить за своим здоровьем.
Фото Global Look Press

Кандидат медицинских наук Борис Чурадзе рассказал, как подготовить организм к холодам. По словам специалиста, в период обострения простудных болезней важно следить за своим здоровьем и укреплять иммунитет.

«Если мы говорим об осенней активизации вирусных инфекций, усилении вируса гриппа, коронавирусной инфекции, то нужна вакцинация, которая формирует специфический иммунитет. А вот неспецифический иммунитет формируется благодаря правильному режиму, полноценному сну, приему поливитаминов, правильному питанию и физической нагрузке», — приводит слова эксперта радио Sputnik.

Рекомендуется также проходить диспансеризацию, которая включает в себя осмотр врача и сдачу анализов. В зависимости от возраста и пола необходимо и проходить различные комплексы обследований.

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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/20220904/osen-1814021109.html
Здоровье
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