Кардиолог развеял мифы вокруг «таблеток от старости». Они действительно помогают

Специалист объяснил, как на самом деле влияют на организм статины

Кардиолог, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ Владимир Горбунов в интервью порталу Chita.ru рассказал, как на самом деле влияют на организм статины — лекарства для снижения уровня холестерина (липопротеинов низкой плотности, или ЛПНП), которые часто называют таблетками от старости.

Эти препараты не просто приостанавливают рост бляшек, но и способствуют их рассасыванию. Статины приостанавливают развитие атеросклероза и снижают смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, соответственно продлевая продолжительность жизни. Однако, по мнению эксперта, эти лекарства, как и любые другие, имеют свои правила применения и противопоказания, из-за незнания которых обыватели окружили их мифами.

К мифам Владимир Горбунов отнес мнение о том, что статины разрушают печень, способствуют гормональным нарушениям, приводят к циррозу, сахарному диабету и, как итог, к смерти.

«Статины приводят к дебюту сахарного диабета лишь у тех лиц, у кого он был запрограммирован — присутствовали факторы риска диабета, скрытый диабет, определенный генетический полиморфизм и так далее, то есть у этих лиц диабет все равно бы проявился через один-два года», — развеял кардиолог миф о возникновении диабета.

Информацию относительно возникновения гормональных сбоев из-за снижения холестерина, приводящих якобы к почечной недостаточности, деменции, опасности суицида и раку, Владимир Горбунов также опроверг и обратил внимание на главный миф — о курсовом применении препаратов. По мнению специалиста, для статинов нет понятия «курс лечения» — с момента назначения врачом их принимают пожизненно.

Также кардиолог подчеркнул, что не существует понятия нормы холестерина, а есть «целевые значения уровня холестерина», которые в разном возрасте в зависимости от пола и наличия некоторых заболеваний могут быть в пределах 2,4-7,0.

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