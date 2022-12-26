Врач назвала признаки ухудшения работы щитовидной железы

Специалист рассказала, что нарушения в ее работе сказываются на физическом и психическом здоровье

Врач Ольга Малиновская в беседе с «Петербургским дневником» рассказала, как нарушения работы щитовидной железы сказываются на состоянии организма.

Стремительный набор веса, чрезмерная усталость, бессонница, ухудшение памяти, депрессия, выпадение волос, чувство холода могут свидетельствовать о гипотиреозе — нарушении в работе щитовидной железы, которое характеризуется недостаточной выработкой гормонов. Вследствие этого у женщин может произойти и сбой менструального цикла.

Как подчеркнула Ольга Малиновская, щитовидная железа, несмотря на скромные размеры, осуществляет важную работу — синтезирует необходимые для всего организма гормоны. Среди них — тироксин и трийодтиронин, от которых зависит обмен веществ, работа репродуктивной системы, а также в целом физическое и психическое состояние человека.

Если вы обнаружили вышеперечисленные симптомы, необходимо обратиться к эндокринологу. В противном случае, по словам Ольги Малиновской, результатом могут стать проблемы с сердечно-сосудистой системой и развитие бесплодия.

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