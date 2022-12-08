Косметолог назвала процедуры, опасные для здоровья

Врач-дерматовенеролог, косметолог Лариса Берзегова рассказала, что любая процедура может стать опасной, если ее будет проводить неквалифицированный «специалист». Также может сказаться наличие противопоказаний, о которых грамотный косметолог узнает заранее и укажет на невозможность проведения процедуры. Опасность могут представлять и нелегальные препараты. Хороший специалист такие использовать не будет — он отдаст предпочтение лицензированной продукции. Поэтому и цена на его услуги не может быть низкой.

О том, как определить хорошего косметолога, каких результатов ждать от тех или иных процедур и какие из них в каком возрасте разрешены, читайте в полной версии материала «СЭ».