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Сегодня, 10:30

Косметолог назвала процедуры, опасные для здоровья

Ольга Стрельникова
Фото serhii_bobyk/Freepik
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Врач-дерматовенеролог, косметолог Лариса Берзегова рассказала, что любая процедура может стать опасной, если ее будет проводить неквалифицированный «специалист». Также может сказаться наличие противопоказаний, о которых грамотный косметолог узнает заранее и укажет на невозможность проведения процедуры. Опасность могут представлять и нелегальные препараты. Хороший специалист такие использовать не будет — он отдаст предпочтение лицензированной продукции. Поэтому и цена на его услуги не может быть низкой.

О том, как определить хорошего косметолога, каких результатов ждать от тех или иных процедур и какие из них в каком возрасте разрешены, читайте в полной версии материала «СЭ».

У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!

Медицина
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