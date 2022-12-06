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Сегодня, 21:00

Какие косметологические процедуры могут быть опасны для вашего здоровья. Мнение врача-косметолога

Лариса Берзегова
Дерматовенеролог
Фото ru.freepik.com
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Не всегда и не всем ради изменений внешности стоит идти к врачу.

Честно говоря, количество опасных процедур весьма условно. И скорее даже равно нулю, поскольку дело не в самих процедурах, а в том, кто их делает, чем их делает и кому их делает, то есть имеются ли клинические показания для проведения процедуры. Рассказываю, на что нужно обратить внимание.

Кто делает процедуру

Начнем с самого простого, с чем проще всего разобраться — кто же, собственно, проводит процедуру. Естественно, если вы пришли на прием к врачу-косметологу, то этот прием осуществляется в клинике или медицинском центре специалистом с высшим медицинским образованием и всеми необходимыми для работы разрешающими документами. Именно такой специалист может проводить инъекционные, аппаратные, химические процедуры и нитевой лифтинг.

Специалист со средним медицинским образованием (косметолог-эстетист) с сертификатом, разрешающим работать в косметологии, под наблюдением и по назначению врача может проводить мезотерапию и ничего более в плане инъекционных процедур, а также множество массажных, уходовых процедур, чистки лица, поверхностные пилинги и определенный перечень аппаратных процедур.

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Если вы приходите к «специалисту» без документов, непонятно куда (домой на кухню или в иное место, не подходящее для проведения медицинских услуг) и специалист говорит вам, что высшее медицинское образование неактуально, что за это только деньги накручивают, то вы точно попали к ремесленнику, который так вам «нафарширует» лицо, что вы постареете быстрее своей бабушки. Каждый должен заниматься своим делом. Это сравнимо с тем, что вы летите в самолете и вдруг пассажир встает и идет в кабину пилота управлять самолетом со словами: «Да это же просто, дорог и светофоров нет, все на автопилоте, каждый сможет». Тысяча процентов из ста, вы испытаете страх.

Косметология. Фото ru.freepik.com
ru.freepik.com

Каким препаратом делаются процедуры

Тут тоже все просто. Это должен быть оригинальный препарат, сертифицированный в РФ, высокоочищенный, если это инъекционный препарат, который правильно транспортировался (не с картошкой вместе), поэтому не подвергался действию как низких, так и высоких температур. И вот тут дело обстоит не так весело. К сожалению, на нашем косметологическом рынке полно серых, несертифицированных препаратов, которые стоят копейки, их продает непонятно кто, непонятно кому. Каких только филлеров сейчас нет — дешевые, очень дешевые, и все говорят: а зачем переплачивать? Мой вам совет: если вам предлагают сделать губы за 5000 рублей, то бегите без оглядки, здесь вопрос уже даже не в ускорении старения, а в здоровье или нездоровье в принципе.

Хороший, качественный препарат на основе биосинтезированной гиалуроновой кислоты дешевым быть не может, поскольку его очень дорого очистить от остаточных белков бактерий, которые используются в технологии биосинтеза.

Еще один печальный пример — использование липолитиков. Это огромный рынок всякой запрещенки, стоящей сущие копейки. В составе дезоксихолат натрия или сама дезоксихолевая кислота. Еще в состав добавляют фосфотидилхолин, чтобы проникновение в жировую клетку происходило быстрее. Так вот, колоть это в себя не просто нельзя, а крайне опасно. Тем более что процедуры эти курсовые и на них подсаживаются, делать их нужно много и часто. Исход — это некроз жировой клетчатки в лучшем случае, поскольку известны случаи системных, тяжелых заболеваний с летальным исходом.

Также к опасным косметологическим процедурам можно отнести инъекционные ферментные препараты (коллагеназа, липаза, лонгидаза), поскольку ферменты расплавляют ткань, простым и понятным языком — будет дыра. Вот они точно ускоряют старение.

На рынке аппаратной косметологии, конечно же, тоже продается полно поддельных аппаратов, поэтому легко получить такие осложнения, как ожоги, нарушения пигментации и прочее. Поэтому тут тоже очень важно попасть в правильное место к профессионалу.

Косметология. Фото ru.freepik.com
ru.freepik.com

В каком возрасте делаются косметологические процедуры

Это самое интересное, ибо это и есть творческий момент. Он зависит от широты медицинского кругозора специалиста, от его понятия гармонии. Однако четкие моменты тоже есть. Прекрасно, что по таблице возрастов ВОЗ молодость — это возраст от 18 до 44 лет. Тут сложно поспорить: возраст очень активный, мы прекрасно выглядим и чувствуем себя тоже. Как говорила Катя из «Москва слезам не верит», после 40 жизнь только начинается. Но вот с точки зрения биологии кожи, а это самый большой покровный орган организма, возраст старости определяется возрастом 9-10 лет, потому что уже происходит дефект синтеза коллагена V типа и идет закладка дна морщины.

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Поэтому, ура! Все читающие эту статью могут выдохнуть и расслабиться — старость кожи уже давно пришла и это не так страшно. Современная эстетическая медицина как раз и направлена на то, чтобы эти процессы старения затормозить, приостановить, повысить качество жизни современного человека. Мы, врачи, работаем не с паспортом пациентов, а с клиническими показаниями, которые для каждого индивидуальны. Могу порекомендовать первичное обращение к специалисту до 25 лет, потому что это возраст начальных проявлений старения кожи. В этом возрасте действительно не требуется никаких сверхъестественных процедур, главное, чтобы соблюдалось золотое правило: делать когда нужно, сколько нужно и то, что нужно. 30 лет и старше — возраст основной терапии признаков старения, когда, соблюдая все то же золотое правило, мы делаем наших пациентов молодыми и красивыми на максимально долгий срок. Возраст обращения старше 50 лет (по таблице возрастов ВОЗ — это средний возраст, потом будет пожилой и только потом старость) считается возрастом оказания реабилитационных процедур в плане старения кожи. К счастью, при соблюдении все того же золотого правила, мы можем сделать так, что наши пациенты выглядят великолепно, ухоженно и моложе своих сверстников.

Косметология. Фото ru.freepik.com
ru.freepik.com

Так когда же возникает проблема и в чем она, если в руках опытного и знающего специалиста косметологические процедуры это добро, а не зло? Наверное, тогда, когда мы гонимся за модой, непонятными канонами красоты, а специалисту просто нужны деньги и он не особо думает наперед.

Повышенная информативность в социальных сетях, мода на гиперобъемы часто вынуждает врача идти на поводу у пациента. В ответ на запрос пациента изменить контуры лица, вернуть или продлить молодость и красоту врачи часто на автомате выбирают контурную пластику с помощью филлеров. Почему нет? Это просто и быстро!

Хочется обратить ваше внимание, что никто не против эстетической бьютификационной коррекции лица, но ее нужно проводить адекватными объемами и по показаниям, соблюдая гармонию лица, а не лить ведрами, потому что скулы и губы хотят больше. Избыточная филлеризация приводит к перерастяжению тканей в последующем. Поэтому как молодому пациенту, так и пациенту старшей возрастной группы лучше обеспечить четкий контур лица за счет собственного объема тканей, а не избытка филлеров.

Основная задача врача-косметолога и пластического хирурга — сохранить индивидуальную красоту и гармонизировать лицо, работая только сертифицированными, высокоочищенными, оригинальными препаратами с соблюдением правил асептики и антисептики. Выбирайте правильных специалистов!

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