Какие косметологические процедуры могут быть опасны для вашего здоровья. Мнение врача-косметолога

Не всегда и не всем ради изменений внешности стоит идти к врачу.

Честно говоря, количество опасных процедур весьма условно. И скорее даже равно нулю, поскольку дело не в самих процедурах, а в том, кто их делает, чем их делает и кому их делает, то есть имеются ли клинические показания для проведения процедуры. Рассказываю, на что нужно обратить внимание.

Кто делает процедуру

Начнем с самого простого, с чем проще всего разобраться — кто же, собственно, проводит процедуру. Естественно, если вы пришли на прием к врачу-косметологу, то этот прием осуществляется в клинике или медицинском центре специалистом с высшим медицинским образованием и всеми необходимыми для работы разрешающими документами. Именно такой специалист может проводить инъекционные, аппаратные, химические процедуры и нитевой лифтинг.

Специалист со средним медицинским образованием (косметолог-эстетист) с сертификатом, разрешающим работать в косметологии, под наблюдением и по назначению врача может проводить мезотерапию и ничего более в плане инъекционных процедур, а также множество массажных, уходовых процедур, чистки лица, поверхностные пилинги и определенный перечень аппаратных процедур.

Если вы приходите к «специалисту» без документов, непонятно куда (домой на кухню или в иное место, не подходящее для проведения медицинских услуг) и специалист говорит вам, что высшее медицинское образование неактуально, что за это только деньги накручивают, то вы точно попали к ремесленнику, который так вам «нафарширует» лицо, что вы постареете быстрее своей бабушки. Каждый должен заниматься своим делом. Это сравнимо с тем, что вы летите в самолете и вдруг пассажир встает и идет в кабину пилота управлять самолетом со словами: «Да это же просто, дорог и светофоров нет, все на автопилоте, каждый сможет». Тысяча процентов из ста, вы испытаете страх.

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Каким препаратом делаются процедуры

Тут тоже все просто. Это должен быть оригинальный препарат, сертифицированный в РФ, высокоочищенный, если это инъекционный препарат, который правильно транспортировался (не с картошкой вместе), поэтому не подвергался действию как низких, так и высоких температур. И вот тут дело обстоит не так весело. К сожалению, на нашем косметологическом рынке полно серых, несертифицированных препаратов, которые стоят копейки, их продает непонятно кто, непонятно кому. Каких только филлеров сейчас нет — дешевые, очень дешевые, и все говорят: а зачем переплачивать? Мой вам совет: если вам предлагают сделать губы за 5000 рублей, то бегите без оглядки, здесь вопрос уже даже не в ускорении старения, а в здоровье или нездоровье в принципе.

Хороший, качественный препарат на основе биосинтезированной гиалуроновой кислоты дешевым быть не может, поскольку его очень дорого очистить от остаточных белков бактерий, которые используются в технологии биосинтеза.

Еще один печальный пример — использование липолитиков. Это огромный рынок всякой запрещенки, стоящей сущие копейки. В составе дезоксихолат натрия или сама дезоксихолевая кислота. Еще в состав добавляют фосфотидилхолин, чтобы проникновение в жировую клетку происходило быстрее. Так вот, колоть это в себя не просто нельзя, а крайне опасно. Тем более что процедуры эти курсовые и на них подсаживаются, делать их нужно много и часто. Исход — это некроз жировой клетчатки в лучшем случае, поскольку известны случаи системных, тяжелых заболеваний с летальным исходом.

Также к опасным косметологическим процедурам можно отнести инъекционные ферментные препараты (коллагеназа, липаза, лонгидаза), поскольку ферменты расплавляют ткань, простым и понятным языком — будет дыра. Вот они точно ускоряют старение.

На рынке аппаратной косметологии, конечно же, тоже продается полно поддельных аппаратов, поэтому легко получить такие осложнения, как ожоги, нарушения пигментации и прочее. Поэтому тут тоже очень важно попасть в правильное место к профессионалу.

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В каком возрасте делаются косметологические процедуры

Это самое интересное, ибо это и есть творческий момент. Он зависит от широты медицинского кругозора специалиста, от его понятия гармонии. Однако четкие моменты тоже есть. Прекрасно, что по таблице возрастов ВОЗ молодость — это возраст от 18 до 44 лет. Тут сложно поспорить: возраст очень активный, мы прекрасно выглядим и чувствуем себя тоже. Как говорила Катя из «Москва слезам не верит», после 40 жизнь только начинается. Но вот с точки зрения биологии кожи, а это самый большой покровный орган организма, возраст старости определяется возрастом 9-10 лет, потому что уже происходит дефект синтеза коллагена V типа и идет закладка дна морщины.

Поэтому, ура! Все читающие эту статью могут выдохнуть и расслабиться — старость кожи уже давно пришла и это не так страшно. Современная эстетическая медицина как раз и направлена на то, чтобы эти процессы старения затормозить, приостановить, повысить качество жизни современного человека. Мы, врачи, работаем не с паспортом пациентов, а с клиническими показаниями, которые для каждого индивидуальны. Могу порекомендовать первичное обращение к специалисту до 25 лет, потому что это возраст начальных проявлений старения кожи. В этом возрасте действительно не требуется никаких сверхъестественных процедур, главное, чтобы соблюдалось золотое правило: делать когда нужно, сколько нужно и то, что нужно. 30 лет и старше — возраст основной терапии признаков старения, когда, соблюдая все то же золотое правило, мы делаем наших пациентов молодыми и красивыми на максимально долгий срок. Возраст обращения старше 50 лет (по таблице возрастов ВОЗ — это средний возраст, потом будет пожилой и только потом старость) считается возрастом оказания реабилитационных процедур в плане старения кожи. К счастью, при соблюдении все того же золотого правила, мы можем сделать так, что наши пациенты выглядят великолепно, ухоженно и моложе своих сверстников.

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Так когда же возникает проблема и в чем она, если в руках опытного и знающего специалиста косметологические процедуры это добро, а не зло? Наверное, тогда, когда мы гонимся за модой, непонятными канонами красоты, а специалисту просто нужны деньги и он не особо думает наперед.

Повышенная информативность в социальных сетях, мода на гиперобъемы часто вынуждает врача идти на поводу у пациента. В ответ на запрос пациента изменить контуры лица, вернуть или продлить молодость и красоту врачи часто на автомате выбирают контурную пластику с помощью филлеров. Почему нет? Это просто и быстро!

Хочется обратить ваше внимание, что никто не против эстетической бьютификационной коррекции лица, но ее нужно проводить адекватными объемами и по показаниям, соблюдая гармонию лица, а не лить ведрами, потому что скулы и губы хотят больше. Избыточная филлеризация приводит к перерастяжению тканей в последующем. Поэтому как молодому пациенту, так и пациенту старшей возрастной группы лучше обеспечить четкий контур лица за счет собственного объема тканей, а не избытка филлеров.

Основная задача врача-косметолога и пластического хирурга — сохранить индивидуальную красоту и гармонизировать лицо, работая только сертифицированными, высокоочищенными, оригинальными препаратами с соблюдением правил асептики и антисептики. Выбирайте правильных специалистов!