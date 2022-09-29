Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

29 сентября, 10:00

Мясников назвал факторы, увеличивающие риск развития деменции

Александр Мясников.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программе «О самом главном», которая выходит на телеканале «Россия 1», перечислил факторы развития деменции. По его словам, как правило, к ним относят курение, загрязнение пестицидами, постоянный стресс и регулярный прием медикаментов.

«Высокое давление в молодом возрасте, повышение глюкозы и холестерина, заболевания сердца тоже способны провоцировать развитие деменции и болезни Альцгеймера», — заявил теледоктор.

Для профилактики деменции, по мнению Мясникова, необходимо поддерживать нормальное давление на протяжении нескольких лет, следить за уровнем глюкозы, а также вести активный образ жизни, заниматься спортом и сбалансированно питаться.

Александр Мясников. Мясников опроверг миф о вегетососудистой дистонии

Александр Мясников
Здоровье
4
0
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Названы самые полезные фрукты при артрите