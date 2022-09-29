Мясников назвал факторы, увеличивающие риск развития деменции

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программе «О самом главном», которая выходит на телеканале «Россия 1», перечислил факторы развития деменции. По его словам, как правило, к ним относят курение, загрязнение пестицидами, постоянный стресс и регулярный прием медикаментов.

«Высокое давление в молодом возрасте, повышение глюкозы и холестерина, заболевания сердца тоже способны провоцировать развитие деменции и болезни Альцгеймера», — заявил теледоктор.

Для профилактики деменции, по мнению Мясникова, необходимо поддерживать нормальное давление на протяжении нескольких лет, следить за уровнем глюкозы, а также вести активный образ жизни, заниматься спортом и сбалансированно питаться.