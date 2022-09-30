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Сегодня, 08:00

Врач перечислил опасные последствия употребления спиртного при стрессе

Распитие спиртного усиливает симптомы панического и депрессивного расстройств.
Фото Global Look Press

Психиатр-нарколог Виталий Холдин назвал опасные последствия употребления алкогольных напитков при стрессе. По словам специалиста, распитие спиртного еще больше усиливает симптомы панического, депрессивного и других видов расстройств.

«Нужно проанализировать свой образ жизни и понять, что вас расслабляет. Если вы хотели научиться чему-то новому, то для этого сейчас самое время», — цитирует врача «Мослента».

Также врач посоветовал заниматься спортом, много гулять на свежем воздухе, читать книги и смотреть фильмы для снятия стресса.

Ранее были названы четыре способа предотвратить похмелье.

Выпитые 100 граммов водки влияют на&nbsp;поведение человека. Что будет, если пить по 100 граммов водки каждый день?

Источник: https://moslenta.ru/news/lyudi/upotrebleniya-alkogolya-28-09-2022.htm
Здоровье
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