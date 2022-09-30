Врач перечислил опасные последствия употребления спиртного при стрессе

Психиатр-нарколог Виталий Холдин назвал опасные последствия употребления алкогольных напитков при стрессе. По словам специалиста, распитие спиртного еще больше усиливает симптомы панического, депрессивного и других видов расстройств.

«Нужно проанализировать свой образ жизни и понять, что вас расслабляет. Если вы хотели научиться чему-то новому, то для этого сейчас самое время», — цитирует врача «Мослента».

Также врач посоветовал заниматься спортом, много гулять на свежем воздухе, читать книги и смотреть фильмы для снятия стресса.

Ранее были названы четыре способа предотвратить похмелье.