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7 сентября, 08:00

Мясников назвал самую популярную ошибку при приеме обезболивающих

Галина Глазко
При различных видах боли стоит принимать препараты из разных групп.
Фото Global Look Press

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном», которая выходит на телеканале «Россия 1», рассказал об ошибках при приеме обезболивающих средств. По словам специалиста, при различных видах боли стоит принимать препараты из разных групп.

«Вы лечите неврологические боли парацетамолом, аспирином, ибупрофеном, а это нестероидные противовоспалительные препараты, то они вообще не действуют на нервную боль», — заявил теледоктор.

Мясников отметил восемь групп обезболивающих медикаментов. В связи с этим он рекомендует обращаться к лечащему врачу, который назначит подходящее именно для вас лекарство.

Стоит помнить, что регулярный прием обезболивающих средств вызывает зависимость. Иногда появляется новая, медикаментозная боль. Также большое количество обезболивающих пагубно сказывается на здоровье печени, сердца и почек.

Александр Мясников. Какие лекарства опасны для почек? Рассказал Мясников

Александр Мясников
Здоровье
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