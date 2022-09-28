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28 сентября, 09:00

Мясников опроверг миф о вегетососудистой дистонии

Александр Мясников.
Фото Соцсети

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном», которая выходит на федеральном телеканале «Россия 1», рассказал подробнее о вегетососудистой дистонии.

«Как такового диагноза «вегетососудистая дистония» официально не существует. Однако это очень удобное клише, которое может объяснить панические атаки, перепады давления и подобное», — заявил теледоктор.

По словам врача, не стоит переживать при признаках ВСД. Как правило, такое недомогание вызывает стресс в повседневной жизни или на работе.

Самым простым и доступным решением вегетососудистой дистонии, по мнению Мясникова, станет полноценный отдых и спокойствие.

Александр Мясников. Мясников объяснил причины быстрой усталости с медицинской точки зрения

Александр Мясников
Здоровье
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