Мясников опроверг миф о вегетососудистой дистонии

Врач и телеведущий Александр Мясников в новом выпуске программы «О самом главном», которая выходит на федеральном телеканале «Россия 1», рассказал подробнее о вегетососудистой дистонии.

«Как такового диагноза «вегетососудистая дистония» официально не существует. Однако это очень удобное клише, которое может объяснить панические атаки, перепады давления и подобное», — заявил теледоктор.

По словам врача, не стоит переживать при признаках ВСД. Как правило, такое недомогание вызывает стресс в повседневной жизни или на работе.

Самым простым и доступным решением вегетососудистой дистонии, по мнению Мясникова, станет полноценный отдых и спокойствие.