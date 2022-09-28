Названы самые вредные продукты для людей старше 40 лет

Эксперты объяснили, как питаться людям старше 40 лет. Их заключения опубликовал портал «Едим дома». Специалисты рекомендуют исключить из меню три продукта, что положительно скажется на здоровье.

В первую очередь необходимо отказаться от продуктов, которые богаты насыщенными жирами. К ним относят жареную еду, маргарин, фастфуд и сладкое.

Важно ограничить количество соли и сахара. Стоит помнить, что они скрыты во многих продуктах, например, колбасе, газировках, хлопьях и проч. При избытке соли в организме страдают почки, могут появиться отеки и скачки давления.

В рацион питания людям старше 40 советуют добавить овощи, бобовые, фрукты, орехи, семена и различные специи. В умеренном количестве нужно употреблять рыбу, морепродукты, молочные продукты и мясо птицы, а вот от красного мяса и сладостей лучше отказаться или есть их очень редко.