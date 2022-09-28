Названы самые вредные продукты для людей старше 40 лет

28 сентября, 10:00
Эксперты объяснили, как питаться людям старше 40 лет. Их заключения опубликовал портал «Едим дома». Специалисты рекомендуют исключить из меню три продукта, что положительно скажется на здоровье.
В первую очередь необходимо отказаться от продуктов, которые богаты насыщенными жирами. К ним относят жареную еду, маргарин, фастфуд и сладкое.
Важно ограничить количество соли и сахара. Стоит помнить, что они скрыты во многих продуктах, например, колбасе, газировках, хлопьях и проч. При избытке соли в организме страдают почки, могут появиться отеки и скачки давления.
В рацион питания людям старше 40 советуют добавить овощи, бобовые, фрукты, орехи, семена и различные специи. В умеренном количестве нужно употреблять рыбу, морепродукты, молочные продукты и мясо птицы, а вот от красного мяса и сладостей лучше отказаться или есть их очень редко.