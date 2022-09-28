Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Так здорово
Главная
ЗОЖ

28 сентября, 10:00

Названы самые вредные продукты для людей старше 40 лет

После 40 лет стоит сократить употребление сахара.
Фото Global Look Press

Эксперты объяснили, как питаться людям старше 40 лет. Их заключения опубликовал портал «Едим дома». Специалисты рекомендуют исключить из меню три продукта, что положительно скажется на здоровье.

В первую очередь необходимо отказаться от продуктов, которые богаты насыщенными жирами. К ним относят жареную еду, маргарин, фастфуд и сладкое.

Важно ограничить количество соли и сахара. Стоит помнить, что они скрыты во многих продуктах, например, колбасе, газировках, хлопьях и проч. При избытке соли в организме страдают почки, могут появиться отеки и скачки давления.

В рацион питания людям старше 40 советуют добавить овощи, бобовые, фрукты, орехи, семена и различные специи. В умеренном количестве нужно употреблять рыбу, морепродукты, молочные продукты и мясо птицы, а вот от красного мяса и сладостей лучше отказаться или есть их очень редко.

Фрукты. От каких фруктов стоит отказаться во время диеты. Топ-8 самых калорийных
Источник: https://www.edimdoma.ru/news/posts/26083-tri-nelzya-samye-vrednye-produkty-posle-40-let
Здоровье
Питание
1
0
Читайте также
США и Канада велят своим хоккеистам уезжать из КХЛ. Но они никуда не собираются
Россию перевели в третий дивизион. С кем сыграет сборная в следующей Лиге наций?
Четырнадцать человек пострадали из-за детонации снаряда под Белгородом
Публицист TAC Карпентер назвал три разрушительные ошибки США
МИД Грузии обвинил Лукашенко в нарушении госграницы после посещения Абхазии
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Мясников опроверг миф о вегетососудистой дистонии