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Стиль жизни и ЗОЖ

28 февраля, 23:53

Названы 5 продуктов, которые любит печень

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Татьяна Семенова назвала пять важных продуктов для здоровья печени.

«Печень — важный орган, который не только принимает участие в пищеварении, но и занимается обменом веществ, вырабатывает белки, холестерин, желчь, расщепляет токсины в виде алкоголя и лекарства. Поэтому важно следить за ее работой и состоянием. Первое — сырая свекла. В ней много клетчатки, и она идеально подходит для налаживания пищеварения, уменьшает количество вредных бактерий. Второе — это нежирные сорта мяса и рыбы, водоросли, морепродукты. В них — высокий процент содержания таурина. Третье — растительные масла, особенно тыквенное и оливковое. Они полезны для пациентов с заболеваниями печени. Четвертое — это горькие овощи. К таким относятся рукола, артишок, брокколи, редиска. Пятое — это кофе. Его частое употребление замедляет заболевания печени, предотвращая накопление жиров и коллагена, убирает воспаление и увеличивает уровень антиоксиданта глутатиона», — приводит слова Семеновой Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1561911
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