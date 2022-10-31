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Сегодня, 21:22

Названы четыре позы для сна, которые могут вызвать утреннюю мигрень

Алина Савинова
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Врач-остеопат Сергей Евдокимов рассказал, какие четыре позы для сна могут спровоцировать утреннюю мигрень.

«1. Поза страуса. Некоторые люди спят, накрывшись с головой одеялом или держа голову под подушкой. Однако это чревато недополучением кислорода и накоплением в крови углекислого газа, что в результате может пагубно сказаться на работе всех клеток в организме.

2. Сон на животе. Когда человек лежит на животе, под действием силы тяжести происходит сдавливание органов брюшной полости, что также приводит к повышению внутрибрюшного давления и затрудняет венозный отток. В такой позе кишечник будет работать хуже, что рано или поздно может привести к запорам и дискинезии.

3. Сон с запрокинутой головой или без подушки. Стойкие головные боли часто возникают при нарушении проходимости позвоночных артерий. Это связано с их анатомическими особенностями прохождения на уровне шейного региона. При переразгибании шеи происходит их частичное сдавливание, что снижает поступление артериальной крови в голову.

4. Сон на правом боку тоже имеет ряд негативных последствий. Во-первых, это связано с расположением нижней полой вены справа от аорты, а также со строением и изгибами желудочно-кишечного тракта. При длительном лежании на правом боку полая вена сдавливается и хуже справляется со своей работой, содержимое тонкого кишечника застаивается и хуже опорожняется желчный пузырь", — цитирует Life Евдокимова.

Ранее пластический хирург рассказал, когда проблема лишнего веса уже не решается спортом.


Источник: https://life.ru/p/1535644
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Пластический хирург рассказал, когда проблему лишнего веса уже не решить спортом