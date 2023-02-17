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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:29

Невролог рассказал, когда головокружение сигнализирует об опухоли или склерозе

Виталий Косик
Корреспондент
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Невролог Артем Барышев заявил, что головокружение может говорить о пищевом отравлении и рассеянном склерозе.

«Если у вас нет каких-либо хронических заболеваний, но в один из моментов вы вдруг почувствовали, что вас мутит, крутит и пол уходит из-под ног, то наиболее вероятной причиной такого состояния может быть общее воспаление в организме — начальный период гриппа, вирусной инфекции, пищевого отравления. Дальше стоит ожидать проявления типичных для этих заболеваний симптомов», — приводит слова Барышева «Life.ru».

Специалист заявил, что если головокружения становятся частыми, долгими и интенсивными, то это может свидетельствовать о заболеваниях головного мозга на ранней стадии. Речь в том числе идет о рассеянном склерозе и энцефаломиелите. Нарушение зрения или проблемы с глазными мышцами тоже могут быть причинами головокружений.

Также Барышев сообщил, что у пожилых же людей голова может кружиться из-за искривления позвоночника, нарушения осанки и анатомических особенностей строения сосудов. Все это вносит свой вклад в скорость кровотока, из-за чего мозг не получает необходимое количество кислорода.

Источник: https://life.ru/p/1559292
Здоровье
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