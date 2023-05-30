Нутрициолог Свиридова призвала вместо диеты составить график питания

Нутрициолог Елена Свиридова призвала вместо диеты составить график питания.

«Многие недооценивают важность спорта. Физическая активность влияет не только на сжигание калорий, но и на снижение стресса. Улучшение можно заметить, если каждый день по 15-20 минут уделять разным физическим упражнениям. Лучше всего не покупать домой фастфуд, конфеты и прочие вредные продукты, иначе ваш взгляд каждый раз будет за них цепляться. Лучше заменить их на полезные продукты, в том числе фрукты, горький шоколад или ореховые батончики. С ними всегда будет чем перекусить, а пользы окажется в разы больше. Многие люди, которые начинают замечать заедание стресса, садятся на различные диеты, однако это абсолютно неправильно. Диета — всегда стресс для организма, подчеркнула эксперт. 30 минут в день на прочтение любимой книги или просмотр сериала — совсем немного. Однако это время поможет переключиться с потока дел и расслабиться. Уровень стресса снизится, а случаи переедания уменьшатся», — приводит слова Свиридовой Life.ru.