Офтальмолог развеял пелену главных мифов о глазной гимнастике

Офтальмолог Артем Фокин рассказал, что при некоторых заболеваниях гимнастика для глаз может даже навредить.

«Хорошо видящий глаз находится в состоянии эмметропии, когда изображение преломляется в глазу и попадает ровно на центр сетчатки. При близорукости этот фокус находится перед сетчаткой, а при дальнозоркости — за сетчаткой. Четкую картинку мы видим благодаря двум основным параметрам: длине и силе преломления глаза. Гимнастика никак не может повлиять ни на одно, ни на другое. Бесполезна она и при таких заболеваниях, как катаракта, глаукома и дистрофия сетчатки. Также не рекомендуется делать зарядку при воспалительных заболеваниях глаз, чтобы вместе со слезой инфекция не попала на здоровые ткани», — приводит слова Фокина Life.ru.

Врач отметил, что при некоторых состояниях гимнастика действительно способна повлиять на зрение в лучшую сторону.

«лительная работа на близком расстоянии, особенно с экранами телефонов и компьютеров, негативно сказывается на зрении и может спровоцировать нарушение аккомодации — способности глаза фокусироваться на предметах, находящихся на разном расстоянии. Офтальмологи советуют делать упражнения для тренировки этой самой аккомодации. Вытяните руку перед собой, посмотрите сначала на большой палец, затем вдаль, на горизонт. Удерживайте взгляд в каждом положении по 10 секунд. Повторите это 10-15 раз. Кстати, идеальной игрой для тренировки аккомодации является бадминтон. Упражнения позволяют усилить приток крови к различным структурам глаза, в том числе к сетчатке, а также снять мышечное напряжение, которое может вызывать головные боли и расфокусировку изображения», — добавил Фокин.