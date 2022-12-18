Педиатр объяснила, как правильно закалять ребенка, и перечислила плюсы таких процедур

Врач-педиатр, кандидат медицинских наук Ольга Тирси рассказала, как правильно закалять ребенка, и перечислила плюсы таких процедур.

«Гулять с ребенком необходимо в любое время года, но с некоторыми оговорками. С грудничком прогулки можно начинать через день после выписки из роддома, сначала 15-20 минут в первые три дня, далее полчаса и до 2,5-3 часов 1-2 раза в день в зависимости от погодных условий», — приводит слова Тирси Life.ru.

Не менее значимы зимние прогулки, так как морозный воздух насыщен кислородом, что полезно для мозга. В этих условиях вирусы и микробы, как правило, гибнут, добавила медик.

Если температура на улице ниже 20 градусов, то прогулки нужно ограничить до 30 минут — 1 часа. Также при сильном ветре не следует долго гулять и лучше найти для этого защищённые от непогоды места — лес, парк.

«Главное, чтобы ваш малыш и вы были правильно одеты. Прилегать к телу должна хлопковая одежда, она приятнее, гипоаллергеннее и обладает лучшей терморегуляцией. В холодные дни обязательно надевать термобелье, теплые штаны с кофточкой или комбинезон, далее идет верхняя одежда. Обязательно, чтобы ручки и ножки малыша были в тепле», — заявила Тирси.

По ее словам, заниматься закаливанием можно и дома — это водные процедуры, воздушные ванны, обливания, обтирания. Важно соблюдать ряд правил: ребенок обязательно должен быть здоров, а уделять внимание тренировке защитных сил организма нужно систематически, сказала врач.