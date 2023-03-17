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Стиль жизни и ЗОЖ

17 марта, 23:04

Председатель Союза дачников Никита Чаплин рассказал о пользе репы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Никита Депутат Чаплин объяснил, почему Европе следует всерьез отнестись к словам Владимра Путина о репе.

«Поделюсь секретом, который передается из поколения в поколение. Главное правило выращивания репы: большой урожай крупных и сочных корнеплодов можно получить только на рыхлой почве. Репа не будет расти в глинистой почве. Второе правило: репа предпочитает слабокислые почвы, поэтому землю надо обязательно присыпать золой. Это главное удобрение. Поливать растение нужно всего один-два раза в неделю. Овощ полностью удовлетворяет потребность организма в витамине С, снижает риск развития рака и сахарного диабета, укрепляет иммунитет и даже помогает наладить обмен веществ», — приводит слова Чаплина Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1565839
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