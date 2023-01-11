Психолог Лабковский объяснил, почему бессмысленно комплексовать по поводу внешности

Сегодня, 15:00
Популярный психолог Михаил Лабковский в своем Telegram-канале дал рекомендацию — не зацикливаться на внешнем виде и не выискивать недостатки.
«Ваша внешность не играет никакой роли в сексе, любви и отношении к вам со стороны окружающих. Внешность — понятие субъективное. Вопрос в том, нравитесь вы себе или нет. Поймите: внешность — это только то, как вы сами себя ощущаете», — пояснил психолог.
Проявлять заботу о теле Михаил Лабковский посоветовал для здоровья и удовольствия, а не ради чужой оценки и комплиментов. Нужно учиться принимать приятные моменты, которые нам дарит тело, с радостью, а не со страданием, заключил специалист.
У нас появился Дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!