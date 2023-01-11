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Сегодня, 15:00

Психолог Лабковский объяснил, почему бессмысленно комплексовать по поводу внешности

Ольга Стрельникова
Девушка.
Фото Freepik/lookstudio
Telegram Дзен

Популярный психолог Михаил Лабковский в своем Telegram-канале дал рекомендацию — не зацикливаться на внешнем виде и не выискивать недостатки.

«Ваша внешность не играет никакой роли в сексе, любви и отношении к вам со стороны окружающих. Внешность — понятие субъективное. Вопрос в том, нравитесь вы себе или нет. Поймите: внешность — это только то, как вы сами себя ощущаете», — пояснил психолог.

Проявлять заботу о теле Михаил Лабковский посоветовал для здоровья и удовольствия, а не ради чужой оценки и комплиментов. Нужно учиться принимать приятные моменты, которые нам дарит тело, с радостью, а не со страданием, заключил специалист.

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