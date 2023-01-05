Психолог рассказала о новогодних развлечениях для детей

Сегодня, 22:40
Психолог, кандидат педагогических наук Анна Бояринцева в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказала, что даже не выходя из дома для ребенка можно найти интересные, увлекательные и полезные занятия.
Если вы уже посмотрели все намеченные новогодние мультфильмы или фильмы-сказки, попробуйте провести вечер научных игр, экспериментов и фокусов. В этом помогут инструкции из интернета. Можно сделать поделки или открытки, чтобы потом подарить их друзьям и близким, или заняться одновременно делом творческим и вкусным — испечь пряники и расписать их глазурью. Главное — пусть ваши увлечения и интересы радуют всех членов семьи и объединяют.
Чем можно заняться с ребенком на открытом воздухе, на какие мероприятия лучше сходить, читайте в полной версии материала в «СЭ».
У нас появился дзен-канал «Стиль жизни» о правильном питании, фитнесе, качественном отдыхе и развлечениях. Подписывайтесь, чтобы узнавать больше полезной информации о том, как заботиться о себе и становиться лучше с каждым днем!