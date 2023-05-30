Психолог Солис заявил, что более зрелой нервной системе нужно меньше времени на сон

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Психолог Юлия Солис заявил, что более зрелой нервной системе нужно меньше времени на сон.
«Более зрелая нервная система и мозг могут более эффективно обрабатывать информацию и восстанавливаться за более короткий период времени. Вместе с тем может увеличиваться время, проведенное в легком сне и пробуждении в течение ночи. Вместе с сокращением метаболических потребностей организма с возрастом мы также замечаем снижение потребности в восстановительных процессах. Наше тело становится более эффективным и умелым в использовании энергии, что означает, что нам может потребоваться меньше времени на сон, чтобы восстановиться и чувствовать себя отдохнувшими», — приводит слова Солис Life.ru.