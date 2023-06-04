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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:30

Россиянам рассказали, как уволиться без двухнедельной отработки

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Юрист Ольга Власова рассказала, при каких обстоятельствах можно уволиться с работы без двухнедельной отработки.

По ее словам, такой вариант возможен в случае, если человек поступает в учебное заведение, достиг пенсионного возраста, получил добровольное согласие работодателя, или же работодатель нарушает трудовое законодательство.

«Это обязательно должно быть зафиксировано комиссией по трудовым спорам в рамках компании. Если такая комиссия в компании отсутствует, рекомендую обратиться в трудовую инспекцию или суд. Дабы оптимизировать данный процесс и избежать праздной волокиты, понадобится помощь опытного адвоката», — приводит Life.ru слова Власовой.

Источник: https://life.ru/p/1584288
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