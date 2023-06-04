Россиянам рассказали, как уволиться без двухнедельной отработки

Юрист Ольга Власова рассказала, при каких обстоятельствах можно уволиться с работы без двухнедельной отработки.

По ее словам, такой вариант возможен в случае, если человек поступает в учебное заведение, достиг пенсионного возраста, получил добровольное согласие работодателя, или же работодатель нарушает трудовое законодательство.

«Это обязательно должно быть зафиксировано комиссией по трудовым спорам в рамках компании. Если такая комиссия в компании отсутствует, рекомендую обратиться в трудовую инспекцию или суд. Дабы оптимизировать данный процесс и избежать праздной волокиты, понадобится помощь опытного адвоката», — приводит Life.ru слова Власовой.