Сомнолог объяснила, в каком положении спать опасно

Директор сомнологической службы «Унисон» Елена Царева в эфире радио «Говорит Москва» объяснила, что поза для сна может напрямую повлиять на самочувствие и здоровье.

Сон на животе станет причиной головных болей и проблем с позвоночником. «Самая неполезная поза — это на животе, — говорит Елена Царева. Потому что там со всех сторон плохо — и со стороны вывода продуктов обмена из мозга, скорость прекращается, они накапливаются, болезнь Альцгеймера вызывают. Шея в неправильном положении, все болит потом — и шея, и голова». Однако при вздутии или болях в животе заснуть именно так, по словам сомнолога, будет проще.

«Тем же, кто страдает от проблемы храпа, не стоит спать на спине. В таком положении западает язык, что способно привести к остановке дыхания», — объясняет Елена Царева.

«Если рассматривать с точки зрения долгожительства, то самая полезная поза — на боку», — заключила специалист. При этом здоровые люди могут выбрать любой бок, а при проблемах с сердцем лучше ложиться только на правую сторону.

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