Спортивный консультант предложила простые способы сжигания калорий без тренировок

Спортивный консультант Галина Прокопьева в эксклюзивном материале для «СЭ» предложила четыре способа потратить калории и похудеть, не прибегая к помощи тренировок.

Спортивный консультант и опытный марафонец Галина Прокопьева рассказала, что получить равноценное сжигание калорий, как при тренировке, можно и с помощью привычных бытовых дел, к примеру, мытья посуды, прогулки с питомцем, получасового похода по магазинам или лишних 20 минут за различными процедурами по уходу за собой. Возможно, в это трудно поверить, но способы действительно работают, однако есть свои нюансы, которые помогут добиться эффективности.

Как сделать бытовые занятия максимально эффективными и сжигающими калории, читайте в полной версии материала в «СЭ».