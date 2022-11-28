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Сегодня, 08:30

Спортивный консультант предложила простые способы сжигания калорий без тренировок

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@crystalweed
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Спортивный консультант Галина Прокопьева в эксклюзивном материале для «СЭ» предложила четыре способа потратить калории и похудеть, не прибегая к помощи тренировок.

Спортивный консультант и опытный марафонец Галина Прокопьева рассказала, что получить равноценное сжигание калорий, как при тренировке, можно и с помощью привычных бытовых дел, к примеру, мытья посуды, прогулки с питомцем, получасового похода по магазинам или лишних 20 минут за различными процедурами по уходу за собой. Возможно, в это трудно поверить, но способы действительно работают, однако есть свои нюансы, которые помогут добиться эффективности.

Как сделать бытовые занятия максимально эффективными и сжигающими калории, читайте в полной версии материала в «СЭ».

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