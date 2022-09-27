Ученые заявили, что груши помогают побороть депрессию

27 сентября, 10:00
Груши содержат много витаминов, арбутин, пектин, фолиевую кислоту, бета-каротин, а также полезные минералы, такие, как калий, кальций, магний, цинк, йод, медь и другие. Об этом сообщает «ИноСМИ».
Этот фрукт помогает предотвратить появление холестериновых бляшек и атеросклероза. Груши обладают мочегонным действием и выводят токсины и шлаки из организма.
Плоды обладают противомикробными и бактерицидными свойствами. Они полезны при болезнях ЖКТ.
Груши богаты уникальными эфирными маслами и биологически активными веществами, благодаря которым этот фрукт помогает бороться с инфекционными болезнями и даже с депрессией.