Ученые заявили, что груши помогают побороть депрессию

Груши содержат много витаминов, арбутин, пектин, фолиевую кислоту, бета-каротин, а также полезные минералы, такие, как калий, кальций, магний, цинк, йод, медь и другие. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Этот фрукт помогает предотвратить появление холестериновых бляшек и атеросклероза. Груши обладают мочегонным действием и выводят токсины и шлаки из организма.

Плоды обладают противомикробными и бактерицидными свойствами. Они полезны при болезнях ЖКТ.

Груши богаты уникальными эфирными маслами и биологически активными веществами, благодаря которым этот фрукт помогает бороться с инфекционными болезнями и даже с депрессией.