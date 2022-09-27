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27 сентября, 10:00

Ученые заявили, что груши помогают побороть депрессию

Галина Глазко
Груши помогают предотвратить появление холестериновых бляшек и атеросклероз.
Фото Global Look Press

Груши содержат много витаминов, арбутин, пектин, фолиевую кислоту, бета-каротин, а также полезные минералы, такие, как калий, кальций, магний, цинк, йод, медь и другие. Об этом сообщает «ИноСМИ».

Этот фрукт помогает предотвратить появление холестериновых бляшек и атеросклероза. Груши обладают мочегонным действием и выводят токсины и шлаки из организма.

Плоды обладают противомикробными и бактерицидными свойствами. Они полезны при болезнях ЖКТ.

Груши богаты уникальными эфирными маслами и биологически активными веществами, благодаря которым этот фрукт помогает бороться с инфекционными болезнями и даже с депрессией.

Груша. Что будет, если есть грушу каждый день?

Источник: https://inosmi.ru/20220924/grusha-256294573.html
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