В CNN заявили о новой волне коронавируса в Европе

CNN информирует о возросшей заболеваемости коронавирусной инфекцией в странах ЕС.

Прошедшая неделя ознаменовалась для стран Евросоюза полутора миллионами заболевших коронавирусом. За неделю показатели выросли на 8%. Председатель экспертной группы по вопросам вакциноуправляемых заболеваний в Европе Адам ФИНН связывает это с ложной уверенностью людей, что ранее сделанные вакцины по-прежнему способны их защитить. «Кажется, что жизнь вернулась в нормальное русло, по крайней мере в отношении COVID-19. Теперь у людей есть другие заботы», — говорит эксперт.

Участились случаи госпитализации пациентов в Великобритании на 45%, в Италии на 32%. По заявлению CNN, причинами новой волны может быть путаница в прививках и «усталость» организма от вакцин, а также снизившийся коллективный иммунитет.

Чаще всего фиксируют штамм «омикрон». Однако учёными уже обозначено порядка сотни мутаций.