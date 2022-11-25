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Сегодня, 19:35

В мужском журнале объяснили, зачем нужны тренировки с гирями

Ольга Стрельникова
Фото Image by master on Freepik
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Журнал Men Today рассказало о причинах, по которым мужчинам, особенно после 40-45 лет, необходимо регулярно заниматься силовыми упражнениями, и чем в этом плане могут быть полезны гири. По мнению издания, тренировки нужны, и начать можно даже после сорока. Гири в этом случае будут весьма удобны — они универсальны, доступны, есть в каждом зале, а у кого-то даже дома, и прекрасно помогают держать все тело в форме. При этом важно правильно подбирать нагрузку.

Главное, что обеспечивает эффективность упражнений с гирями, по словам экспертов Men Today, они имеют высокую амплитуду. Это дает массу полезных эффектов и разнопланово задействует мышцы, связки и все тело в целом, обеспечивая необходимую нагрузку. Тренировка с гирями укрепит связочный аппарат, увеличит выносливость, гибкость и силу мышц, уменьшит жировые отложения.

Подобные тренировки необходимо проводить хотя бы раз в неделю, пишет издание.

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