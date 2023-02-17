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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:22

В России резко увеличился спрос на мастеров бьюти-услуг

Виталий Косик
Корреспондент
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Эксперты «Life.ru» рассказали, к каким специалистам граждане России обращаются чаще всего и как правильно выбрать надежного мастера.

Самой востребованной специальностью в этом году оказались визажисты. Объявлений год к году стилистов стало больше на 21%. Средняя цена за услугу по стране не менялась с 2021 года и составила тысячу рублей. За эту цену мастера сделают простой нюдовый или повседневный макияж. А вот вечерний образ с использованием техники смоки айс или свадебный макияж выйдут дороже — от 2500 рублей.

Второе место заняли парикмахеры. Спрос на их услуги в январе этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го вырос на 75%. Объявлений стало больше на 26%. Средняя цена за услугу по стране также составила тысячу рублей. Однако эксперты отмечают, что это стоимость обслуживания клиента с короткими волосами. Если же вы хотите сделать сложную стрижку длинных волос или окрашивание, за это придется отдать от пяти тысяч рублей.

На третьем месте расположились мастера по маникюру и педикюру. Спрос на их услуги по стране вырос на 64%, а предложений от специалистов стало больше на 48%. Средняя стоимость комбинированного маникюра с покрытием гель-лаком по РФ составила 750 рублей. Если же клиент хочет наращивание акрилом, индивидуальный дизайн на каждый ноготь, втирку и дополнительные услуги — цена будет расти.

Чтобы выбрать надежного специалиста в сфере услуг по красоте, эксперты рекомендуют обращать внимание на отзывы о его работе от других пользователей.

Источник: https://life.ru/p/1559252
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