Врач назвала признаки ненатуральной груди

Пластический хирург, косметолог Надежда Петраш в интервью изданию «Газета.ру» рассказала, что «сделанную» грудь можно распознать по натянутой «как барабан» коже, отсутствию растяжений и подвисания. Даже без одежды она занимает стабильное высокое положение и выглядит наполненной. Верхний склон у такой груди не пологий, а плотный и объемный. «Имплантированная грудь чаще всего выглядит слишком идеальной и красивой по сравнению с натуральной, отсутствует выраженная асимметрия. При занятиях спортом она не скачет активно вместе с телом в разные стороны», — объяснила пластический хирург.

Также Надежда Петраш отметила, что на ощупь имплантированная грудь более упругая, иногда можно нащупать по контуру сам имплант. «В положении лежа грудь не растекается в разные стороны, а стоит над грудной клеткой как два шарика и не смещается в подмышечную впадину», — пояснила Надежда Петраш. При детальном рассмотрении можно обнаружить следы от рубцов по ареоле, в подгрудной складке в подмышечной впадине, резюмировала диетолог.