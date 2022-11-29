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Сегодня, 08:30

Врач назвала продукты, которые помогут восстановить организм после ковида

Ольга Стрельникова
Фото unsplash.com/@jessicalewiscreative
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Хирург-онколог, семейный врач, кандидат медицинских наук Наталья Школяр рекомендует после ковидной инфекции ввести в рацион несколько полезных продуктов. Они помогут быстро вернуть себя к нормальной жизни. Остановит воспалительные процессы в организме и укрепит иммунную систему индийская специя куркума. Не нужно усердствовать, врач рекомендует ежедневно на протяжении полутора-двух месяцев всего лишь добавлять ее понемногу в еду и даже кофе. Также можно приготовить напиток из куркумы, меда и кипятка (или молока).

Каждый день ешьте по горсти орехов (грецких, миндаля) или тыквенных семечек, употребляйте оливковое масло и жирную рыбу (лосось, скумбрия, тунец, сардины). Полиненасыщенные жирные кислоты способствуют восстановлению организма. «Заправляйте салаты оливковым маслом, готовьте на нем горячее или натощак выпивайте стакан воды, затем столовую ложку масла оливы», — советует Наталья Школяр.

Также врач напоминает, что рацион человека, переболевшего ковидом, должен быть насыщен фруктами, богатыми витамином С: апельсинами, другими цитрусовыми, киви.

Здоровье
Медицина
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