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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 22:30

Врач объяснила, можно ли убрать морщины на лице с помощью массажа

Ана Горшкова
Корреспондент
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Врач общей практики, дерматолог, косметолог Елена Кудашкина рассказала о том, в каких случаях массаж лица поможет в борьбе с возрастными изменениями.

Массаж в первую очередь направлен на предотвращение обвисания кожи, появления тусклого цвета лица, отеков и недостаточного кровообращения. Но даже самый опытный и образованный косметолог не сможет убрать с помощью данной методики морщины на лбу, подчеркнула врач.

«Морщины на лбу — это складки кожи, которые образуются из-за избыточной мимики, которая со временем приводит к сокращению кожного пласта. Переучить свои мимические мышцы нельзя, поэтому атрофических морщин не избежать», — приводит слова косметолога Life.ru.

Но выход все же есть, считает врач. По словам Кудашкиной, снижать выраженность морщин можно посредством инъекционных методик — мезотерапии или контурной пластики. Основное преимущество мезотерапии в ее незамедлительном результате, а контурная пластика отличается высокой эффективностью и пролонгированным эффектом.

Источник: https://life.ru/p/1553369
Здоровье
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