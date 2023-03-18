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Стиль жизни и ЗОЖ

Сегодня, 18:14

Врач Османов назвал неочевидные признаки нарушенного кровообращения

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Врач Рустем Османов назвал неочевидные признаки нарушенного кровообращения.

«Первый симптом заболевания — изменение мочеиспускания. Почки плохо снабжаются кровью, поэтому ухудшается их работоспособность. Второй симптом — похолодание рук и ног, что тоже может говорить о заболевании кровеносной системы. Третий признак — боль и слабость в мышцах нижних конечностей. Такое случается, если в артериях происходит отложение плохого холестерина, накапливаются атеросклеротические бляшки, которые сказываются на кровообращении. Четвертый — изменение цвета кожи. Например, неожиданно появляются синие круги под глазами или возникает синюшность носогубного треугольника. Пятый — онемение и покалывание ног. Часто этот симптом возникает при варикозном расширении вен нижних конечностей или при диабетической полинейропатии», — приводит слова Османова Life.ru.

Источник: https://life.ru/p/1566122
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