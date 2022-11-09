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Сегодня, 12:30

Врач предостерегла от отказа от продуктов животного происхождения

Ольга Стрельникова
Молоко.
Фото Global Look Press
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Диетолог рассказала, почему не стоит отказываться от животных продуктов.

Врач-нефролог, диетолог Анна Коробкина в беседе с «Газета.Ru» рассказала, что заменить продукты животного происхождения полностью растительными невозможно. «Никакая растительная пища не может служить полноценной заменой животной, даже если по химическому составу у нее якобы окажутся преимущества», — говорит эксперт.

Молочные продукты являются источником аминокислот, среди которых есть и незаменимые. Мясо обеспечивает организм железом и витаминами группы В, предотвращает болезни крови, сердца, мозга и неврологические патологии.

По словам диетолога, отказ от животных продуктов не позволит полноценно усвоиться витаминам, минералам и микроэлементам. Это приведет к их дефициту и, как следствие, ухудшению здоровья.

Здоровье
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