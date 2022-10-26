Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ЗОЖ
Новости
Статьи
Фото
Видео
Так здорово
Главная
ЗОЖ

Сегодня, 13:45

Врач рассказал о симптомах проблем с позвоночником

Ольга Стрельникова
Врач рассказал о симптомах проблем с позвоночником.
Фото Global Look Press
Telegram Новости

Врач назвал признаки больного позвоночника

Остеопат Владимир Животов в интервью «АиФ» рассказал, что признаками позвоночника, нуждающегося в лечении, могут являться не только боли в спине. По словам эксперта, в нашем организме все взаимосвязано и нарушение в одном органе будет провоцировать проблемы и в других системах. «Холка» на шее и ассимметрия не просто эстетический дефект, но и сигнал, что нужно обратить внимание на здоровье позвоночника и обратиться к специалисту.

Нездоровый позвоночник может заявлять о себе чувством дискомфорта в положении стоя и сидя или при длительной ходьбе. Сколиоз, сутулость и неправильная осанка ухудшают состояние кожи, зрение, интенсивность роста волос, настроение и добавляют головные боли.

Владимир Животов еще призывает обратить внимание на гиперлордоз и выпирающий живот, являющийся признаком смещения внутренних органов. Все это создает напряжение и усиливает нагрузку на поясницу. Множество проблем с позвоночником является, по мнению остеопата, результатом малоподвижного, сидячего образа жизни и неправильной осанки.

Здоровье
1
0
Читайте также
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Ничушкин забил в победном матче «Колорадо» против «Рейнджерс»
Утаивших информацию о планируемых терактах в Запорожской области выдворят на Украину
Украину расстроили планы нового премьера Британии сократить военный бюджет
Раскрыты подробности договора о членстве Финляндии в НАТО
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Гастроэнтеролог рекомендует отказаться от свежих яблок

Трихолог объяснила, как правильно ухаживать за волосами осенью